Cosenza da “record”: la statua ‘Donna Brettia’ danneggiata prima dell’inaugurazione

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Impara l’arte e mettila da parte”. Se leggiamo la frase in modo letterale, potremmo quasi interpretarla in modo completamente differente: ammira l’opera d’arte e poi prosegui con la tua vita. Ma la statua della Donna Brettia, scultura bronzea dell’artista Eva Riquelme Jimenez, non ha avuto neanche il tempo di essere ammirata che già è stata presa d’assalto dai vandali. L’opera, posizionata in via Sertorio Quattromani a Cosenza, era coperta da un lenzuolo bianco in attesa dell’inaugurazione, in data 30 aprile. Nella notte del 26 aprile però, qualcuno ha curvato la spada, danneggiando l’intera scultura. Un episodio davvero triste, che conferma l’incuria totale non solo da parte dei vandali, ma anche e soprattutto del comune: nessuno infatti, pare prendere provvedimenti contro questi vili atti e le famose camere di videosorveglianza, che avrebbero dovuto dare l’allarme, non sono in realtà mai state attivate.