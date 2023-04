Cosenza, il sindaco di Trebisacce Aurelio: “ridotta imposta IMU”

StrettoWeb

Aree edificabili, attraverso la riduzione di un punto (dal 10.60 x 1000 al 9.60 x 1000), dell’Imposta Municipale Propria (IMU), l’Amministrazione Comunale ha inteso dare un segnale di vicinanza a quanti oggi subiscono anche nel nostro territorio la crisi nazionale del mercato immobiliare. Tra i punti all’ordine del giorno del consiglio comunale riunitosi martedì 18 nella sala consiliare di piazza della Repubblica sono state approvate anche le aliquote relative all’addizionale IRPEF, confermata nella misura dello 0.80 x 100 rispetto all’anno precedente e della TARI, contenuta nonostante il piano finanziario dell’ente abbia subito complessivamente degli aumenti.

“La manovra di bilancio comunale alla quale stiamo lavorando – ha precisato il Sindaco Alex Aurelio nel corso del suo intervento – ambisce a contenere le spese che per la contingenza storica risultano in continuo aumento e che rappresentano per le famiglie un serio momento di disagio. La bussola dell’Amministrazione Comunale è stata – ha scandito il Primo Cittadino – quella di ridurre, intervenendo laddove è stato possibile e di contenere tutti gli incrementi dei costi. Tra le altre diverse questioni discusse nel corso dell’assise anche il regolamento per il piano economico finanziario della Tari, il regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina dell’imposta di soggiorno, l’accordo per la valorizzazione integrata del Parco Archeologico di Sibari e del territorio della Sibaritide”.