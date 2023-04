Cosenza, sequestrato arsenale nella periferia della città

StrettoWeb

Stavano eseguendo un controllo straordinario su tutto il territorio cosentino, quando i Carabinieri della stazione locale hanno scoperto un intero arsenale, in un immobile nella periferia della città. È successo oggi a Cosenza: le armi erano state perfettamente nascoste nell’intercapedine del locale, costruito ad hoc per occultare il tutto. Nel cunicolo, sono stati ritrovati una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa, 4 fucili precedentemente rubati, e 250 cartucce inesplose di vario genere. L’arsenale è stato prontamente sequestrato e verrà inviato ai RIS di Messina per gli accertamenti del caso.