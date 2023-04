Cosenza: sedicenne cade dal balcone di casa a Tortora, è grave

StrettoWeb

Tragedia sfiorata ieri sera a Tortora, un comune della provincia di Cosenza. Una ragazza di 16 anni, di origine straniera, è caduta dal balcone della sua abitazione al primo piano in Via Poiarelli. La ragazza è stata ritrovata incosciente al suolo da alcuni vicini che, allarmati, hanno subito chiamato i soccorsi. Secondo le prime indiscrezioni, la 16enne avrebbe riportato lesioni gravi ed è stata trasportata all’Ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’episodio, accaduto intorno alle 18:30, è ora al vaglio degli inquirenti per capire se si è trattato o meno di un incidente. Sul posto sono intervenuti infatti i Carabinieri della stazione di Praia a Mare per raccogliere le testimonianze dei vicini e della famiglia.