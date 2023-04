Cosenza: scoperto un vero e proprio laboratorio della droga, due arresti

StrettoWeb

Quella che vi stiamo per raccontare non è una puntata di “Breaking Bad“, la famosa serie TV sul laboratorio di anfetamine di Walter White, ma una vicenda realmente accaduta e con conseguenze penali. A Cosenza, nella giornata di ieri, la Polizia ha tratto in arresto due persone per detenzione e spaccio illegale di sostanze stupefacenti e fermata una terza. I tre individui, secondo quanto riportato dalle Forze dell’Ordine, avevano creato un vero e proprio laboratorio della droga in una delle abitazioni dei colpevoli, nel quartiere Città 2000 di Cosenza.

Le Forze dell’Ordine del posto, in collaborazione con le unità cinofile della Questura di Vibo Valentia, tenevano già d’occhio i colpevoli, due dei quali già noti alla giustizia. Per tale ragione, a seguito di alcuni monitoraggi, i Poliziotti hanno fatto irruzione nelle rispettive abitazioni per le perquisizioni del caso, fino all’incredibile scoperta del laboratorio. Ritrovati quasi due chili tra hashish e marijuana, stipati anche in frigo, insieme a materiale di confezionamento, bilancini e contenitori a forma di ovulo. I due individui con precedenti penali sono stati condotti in carcere, mentre il terzo è denunciato in stato di libertà.