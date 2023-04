Cosenza: rinviata la commemorazione di Giacomo Mancini prevista per domani 21 aprile

StrettoWeb

L’evento pubblico per celebrare Giacomo Manicni, previsto per domani 21 aprile, patrocinato dalla fondazione omonima, è stato rimandato a data da destinarsi. Tra le motivazioni, anche l’assenza del primo cittadino di Cosenza, Franz Caruso, per impegni istituzionali. Il sindaco, nel ringraziare la fondazione per il rinvio dell’iniziativa, ha dichiarato: “sarò felice di prendere parte all’omaggio commemorativo del leone socialista, promosso dall’amico e compagno Gianni Dodaro, che ringrazio, perché ha rinviato l’appuntamento per consentirmelo. Con Giannino sceglieremo un’altra data adeguata per richiamare alla memoria l’esempio del compianto leader socialista”.