Cosenza, buon pari a Perugia in ottica salvezza. Risultati e classifica Serie B: ok Genoa e Parma

Un altro mattoncino verso la salvezza, ma la strada è ancora lunga. Secondo pari di fila, nel secondo scontro diretto consecutivo, per il Cosenza, che pareggia per 0-0 a Perugia nonostante l’uomo in meno nel finale. Finisse oggi il campionato, i Lupi sarebbero salvi direttamente, anche se ancora mancano quattro giornate. In coda pareggia anche la Spal a Modena, mentre il Cittadella perde contro il Genoa (espulso Giraudo), che accorcia ancora sulla capolista Frosinone; la squadra di Grosso non va oltre lo 0-0 contro il Sudtirol e rimanda i discorsi promozione al match dell’1 maggio contro la Reggina, in attesa del Bari.

Il colpaccio lo fa il Parma, che batte in rimonta il Cagliari nello scontro playoff e riduce il divario sul quarto posto. L’impressione è che quasi tutti i verdetti possano decidersi proprio alla fine, in virtù del grande equilibrio. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata.

Risultati 34ª giornata

VENERDI’ 21 APRILE

ore 20:30

Reggina-Brescia 1-2

SABATO 22 APRILE

ore 14:00

Cittadella-Genoa 0-1

Como Ascoli 1-1

Frosinone-Sudtirol 0-0

Modena-Spal 0-0

Parma-Cagliari 2-1

Perugia-Cosenza 0-0

ore 16:15

Palermo-Benevento

DOMENICA 23 APRILE

ore 16:15

Pisa-Bari

Ternana-Venezia

Classifica Serie B

Frosinone 68 Genoa 66 (-1) Bari 57 Sudtirol 53 Parma 51 Cagliari 48 Pisa 46 Reggina 46 (-3) Modena 44 Ascoli 43 Palermo 43 Ternana 43 Como 42 Venezia 39 Cosenza 38 Cittadella 37 Perugia 35 Brescia 35 Spal 34 Benevento 30