Cosenza: nervoso al posto di blocco, 53enne arrestato per droga

Proseguono i controlli a tappeto nell’intera provincia cosentina per combattere lo spaccio e la detenzione di sostanze stupefacenti. Le Forze dell’Ordine operano incessantemente sul territorio, coordinati dalla Procura di Cosenza e diretti dal magistrato Mario Spagnuolo. Ed è proprio durante uno di questi controlli che una pattuglia della Polizia di Stato, di passaggio alle porte di Cosenza, ha visto transitare ieri sera un auto sospetta. Il conducente avrebbe tentato di fare manovra per schivare la pattuglia ed eludere i controlli, portando gli agenti a intervenire immediatamente. A seguito di controlli, la Polizia ha rinvenuto due panetti di hashish di 200 grammi, destinati allo spaccio. Il 53enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato tratto in arresto e, in attesa di giudizio, si trova ora i domiciliari. Importante, ai fini dell’indagine, la dicitura “Pharmacie 069″ trovata sulla confezione, utile a scoprire ulteriori dettagli su caratteristiche e provenienza.