Cosenza: nascondeva 5 chili di droga nello sportello dell’auto, arrestato 35enne

StrettoWeb

Proseguono le attività di controllo sul territorio cosentino per mappare le zone legate allo spaccio e per combattere la detenzione illegale di stupefacenti. I militari della Compagnia di Castrovillari hanno infatti proceduto ieri con l’arresto di un 35enne, ritrovato con 5 chili di cocaina in auto. Il fermo è avvenuto ad un posto di blocco nella stazione di servizio di Tarsia Est, sull’A2 Salerno – Reggio Calabria, dove l’uomo stava viaggiando a bordo di una Fiat Panda. Appena fermato, mostrava chiari segni di nervosismo, che hanno insospettito i finanzieri tanto da cominciare una perquisizione.

Nel veicolo quindi, grazie all’aiuto dell’unità cinofila, in un doppiofondo ricavato nello sportello posteriore destro, gli agenti hanno ritrovato 4 panetti contenenti 4,894 chili di droga e materiale di confezionamento. L’uomo è stato quindi arrestato e, come stabilito dal PM di turno, condotto nella Casa Circondariale di Castrovillari. La droga invece, è stata sequestrata e posta al vaglio delle fiamme gialle.