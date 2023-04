Cosenza: la Camera del Lavoro Cgil festeggia i 110 anni della sua nascita

StrettoWeb

La Camera del Lavoro Cgil del capoluogo bruzio, nel dare avvio alle celebrazioni per i 110 anni dalla nascita della Camera del Lavoro, per mercoledì prossimo, 12 Aprile, alle 16,30, ha organizzato, nel salone della Cgil, a piazza della Vittoria, un’iniziativa pubblica dove, a 28 anni dalla sua prematura scomparsa, verrà ricordato uno tra i più prestigiosi dirigenti sindacali della Cgil degli anni 70 / 80 del secolo scorso, il senatore Carmine (Mimmo) Garofalo. Saranno diverse e illustre personalità, alcuni anche compagni di tante battaglie fatte insieme sia come politico e sia come sindacalista, a tracciare e ricordare il profilo del compianto Mimmo Garofalo come sindacalista, politico e, soprattutto, come uomo delle Istituzioni.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Cosenza, Franz Caruso, “l’uomo, il sindacalista, il politico”, Mimmo Garofalo sarà ricordato da Franco Ambrogio, Massimo Covello, Franco D’Orrico, Giuseppe Pierino, Sandro Principe, Mimmo Talarico, Sandro Taverniti ed Emilio Viafora. I lavori saranno coordinati da Massimiliano Ianni, segretario generale della Camera del Lavoro di Cosenza. “L’ essere, il pensiero e l’azione di Mimmo Garofalo hanno tanto da insegnare a quanti con rigore e passione intendono continuare a impegnarsi per il riscatto della nostra terra e i diritti dei lavoratori”.