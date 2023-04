Cosenza: ha un infarto alla guida, ma la polizia stradale riesce a salvarlo

StrettoWeb

È accaduto lunedì 17 aprile, ma la notizia è stata resa nota solo oggi, a seguito del plauso del Sindacato di Polizia Libertà e Sicurezza nei confronti della Polstrada di Frascineto. Motivo di orgoglio è l’intervento e il salvataggio di un conducente colto da malore mentre si trovava sull’autostrada A2 del Mediterraneo. La squadra mobile infatti, ha notato una vettura parcheggiata nella piazzola di sosta di “Salso”, al chilometro 207 e, come ci si aspetta da un agente, si è avvicinata ed ha notato il conducente con il capo sul finestrino in evidente stato di malessere. La Stradale non ha quindi perso tempo e ha allertato i soccorsi nell’immediato: l’uomo è stato quindi trasportato al vicino Ospedale di Castrovillari dove, dopo la presa in carico dei medici, si accertava l’infarto. Il conducente, un 65enne di Dipignano, sta ora bene e ha potuto riabbracciare i suoi cari, grazie al salvataggio della Polstrada che gli ha regalato una seconda opprtunità.