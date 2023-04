Cosenza: guasto alla condotta di Abatemarco, sospesa erogazione idrica

StrettoWeb

Di seguito la nota del Comune di Cosenza in merito all’interruzione di ergoazione dell’acqua. “A causa della necessità di provvedere con urgenza alla riparazione di una condotta dell’Acquedotto Abatemarco in località Joggi, nel comune di Malvito, nella giornata di venerdì 21 aprile si registrerà in città un’interruzione dell’erogazione idrica. Lo ha comunicato al Comune la Sorical, precisando che “l’interruzione dell’erogazione idropotabile si protrarrà fino al termine dei lavori che, presumibilmente, si concluderanno nella stessa giornata di venerdì con conseguente ripristino delle normali forniture. I lavori di riparazione della condotta – informa ancora Sorical – comporteranno, sempre venerdì 21 aprile, la chiusura anticipata, alle ore 12,00, del serbatoio del “Merone”, al fine di garantire la fornitura idrica agli Ospedali serviti dal serbatoio regionale.