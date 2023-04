Cosenza, tutto pronto per la fiera erotica: presenze da tutta la Calabria per un weekend bollente | PROGRAMMA

StrettoWeb

Tra due giorni si taglia il nastro di partenza dell’edizione calabrese di “TorinoErotica”: kermesse riservata agli adulti, dedicata all’Eros e all’inclusivo mondo dell’intrattenimento a luci rosse, in programma a Cosenza da venerdì 14 a domenica 16 aprile. Un conturbante finesettimana negli spazi del Palacosentia cittadino, che trasforma la Calabria nel centro dell’erotismo e dell’intrattenimento “piccante” della Penisola italiana.

L’edizione 2023 della storica fiera di settore “TorinoErotica” è progettata per animare il lungo weekend di Cosenza, insieme alle protagoniste e ai protagonisti dell’eros e dei set cinematografici a tripla X. L’ospite d’onore è il noto regista e produttore italiano di cinema internazionale per adulti: Rocco Siffredi, di cui è attesa a breve su Netflix la messa in onda della serie a episodi che è ispirata alle gesta e alla biografia.

Ma sono molte le Stelle dell’intrattenimento erotico italiano, che sono pronte a far brillare il finesettimana in Calabria: dalla nota Pornostar campana Valentina Nappi, all’attrice hard abruzzese di origini venezualane Jasmine Carrera, passando per Giada Suicide, che è tra le protagoniste dei set a luci rosse in Est Europa e Megan Fiore, pornoattrice e “adult content creator” di Firenze che annovera in Spagna il maggior numero di followers, fino ad arrivare alle molteplici artiste e artisti, tra cui: Kristel Bulgari, Jessica Moy, Catrin Love, l’American Trio, Penelope, Carola Dantes, Lara Desantis, Janelle Wilde, Sally Blu, Francesca Dicaprio, solo per citare alcuni dei nomi più noti presenti sulle locandine.

Le stelle dell’intrattenimento per adulti e dell’erotismo, scaldano dunque i motori per far risplendere, insieme ai fan e ai visitatori in arrivo da tutt’Italia, il lungo weekend in Calabria per l’edizione 2023 di “TorinoErotica”, da venerdì 14 a domenica 16, a Cosenza.