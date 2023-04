Cosenza: eletta la segreteria della nuova struttura Fillea Cgil

StrettoWeb

Eletta la segreteria della nuova struttura Fillea Cgil della provincia di Cosenza, una struttura provinciale nata dalla “fusione” tra la Fillea Cgil del comprensorio Pollino – Sibaritide – Tirreno e la Fillea di Cosenza. La nuova segreteria è stata eletta nel corso della prima assemblea della nuova struttura Fillea provinciale e sono stati chiamati a farne parte, oltre al segretario generale Giuseppe De Lorenzo, eletto nel corso dell’ultimo congresso, Salvatore Guido e Giuseppe Braile, entrambi Rsu Sirjo, Roberto Pisani, Rsu Ala Srl, e Rita Scalzo, proveniente dal sistema dei servizi Caaf. Nella stessa riunione, a cui hanno partecipato il segretario generale della Cgil di Cosenza, Massimiliano Ianni, e il segretario generale della Fillea Cgil Calabria Simone Celebre, è stato approvato il bilancio di previsione della nuova struttura. Nell’ampio, approfondito e partecipato dibattito sono stati affrontate tutte le problematiche riguardanti il settore delle costruzioni dalla questione dei bonus edili al rinnovo del codice degli appalti e la sempre attuale sicurezza sui posti di lavoro. Ma il tema “principale” in quasi tutti gli interventi è stato quello riguardante la mobilitazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil “Per una nuova stagione del Lavoro e dei Diritti, prevista per il prossimo 20 maggio a Napoli per “un cambiamento delle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali, e concreti risultati in materia di tutela dei redditi, di riforma del Fisco, di potenziamento occupazionale e incremento dei finanziamenti al sistema socio sanitario e, soprattutto, per un mercato del lavoro inclusivo e per una nuova e più concreta sicurezza sui posti di lavoro. Nei prossimi giorni anche nella provincia di Cosenza partirà la campagna di assemblee in tutti i luoghi di lavoro e nei territori per meglio preparare la mobilitazione del 20 maggio. Il segretario generale della Cgil di Cosenza, Massimiliano Ianni, nel suo intervento e il segretario generale della Fillea Cgil Calabria, Simone Celebre, nel concludere i lavori della prima assemblea generale della Fillea della provincia di Cosenza, oltre a porre la loro attenzione sulla mobilitazione del 20 maggio, hanno inteso soffermarsi anche sulla due giorni, 1 e 2 maggio, organizzata dalla Cgil di Cosenza per festeggiare i primi 110 anni di attività. Un risultato molto importante per la Camera del Lavoro di Cosenza che sarà festeggiato con mostre, convegni dibattiti e serate musicali. Per il 1° maggio c’è in programma un dibattito sui temi del “lavoro” a cui parteciperà Antonio Di Franco, segretario della Fillea nazionale.