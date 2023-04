Cosenza, continuano gli arresti per spaccio. Rinvenuti anche due revolver

StrettoWeb

Le conseguenze dell’operazione Pressing continuano ancora a tenere banco nel cosentino. La lotta contro lo spaccio e la detenzione è sempre più calzante grazie ai continui controlli delle forze dell’ordine sparsi per tutto il territorio. Stamattina infatti, è stata resa nota la notizia di altri due arresti per detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Fermato nel corso di un controllo, un uomo di 33 anni è stato colto in flagranza di reato per possesso di 250 grammi di marijuana rinvenuti nel locale di sua proprietà. Il giovane ora, si trova agli arresti domiciliari. Un altro cosentino invece, di 50 anni, a seguito di una perquisizione presso il suo domicilio, è stato fermato per detenzione di 15 bustine illegale di hashish. Nella stessa operazione contro ignoti, sono stati inoltre rinvenuti due revolver. Sia la droga che le armi sono state prontamente sequestrate e sottoposte ad accertamenti.