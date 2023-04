“Cosenza Comics and Games”: il 6 e il 7 maggio arriva il festival più atteso della Calabria

StrettoWeb

Manca poco più di una settimana all’evento più atteso dagli appassionati di fumetti e pop culture: il “Cosenza Comics and Games”, ospitato nella cornice del Parco Acquatico di Santa Chiara, è pronto ad accogliere migliaia di visitatori nella due giorni più fervente di tutta la città. L’evento, arrivato ora alla IX edizione, ha avuto inizio nel lontano 2015, “conquistando i cuori di migliaia di visitatori che hanno avuto la possibilità di interagire con artisti e creators di vario genere. Dalla prima pionieristica edizione ad oggi, Cosenza Comics and Games si è consolidato come festival di punta in Calabria“, si legge sul sito ufficiale.

“Le prime cinque edizioni – si legge ancora – sono state ospitate dalla Città dei Ragazzi di Cosenza. Nel 2020 e nel 2021 il Cosenza Comics and Games si è trasferito online a causa dello stop dei grandi eventi dovuto alla pandemia da Covid-19. In questi due anni è stato l’unico festival italiano a digitalizzarsi, permettendo ai suoi ospiti di interagire con gli spettatori tramite un fitto programma di eventi livestream. L’edizione 2022 segna una svolta importante. La manifestazione si ingrandisce e torna in presenza, si sposta a Rende e per la prima volta si svolge in due diverse sedi contemporaneamente: il Parco Acquatico Santa Chiara ospita il festival, con gli stand commerciali, le conferenze e i concerti; il Museo del Presente le prestigiose mostre artistiche“.

“Oggi Cosenza Comics and Games è un evento che ogni anno raduna e coinvolge più di 30.000 persone a edizione”. Se non vedete l’ora di partecipare, è possibile far parte di questo straordinario festival pre-ordinando i biglietti su Live Ticket o acquistandoli direttamente all’ingresso il giorno dell’evento.