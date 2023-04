Cosenza: venerdì 28 aprile riapre la SP 164 Civita-Cassano

StrettoWeb

Venerdì 28 aprile prossimo alle h. 09:30 è in programma l’inaugurazione della S.P. 164 Civita Cassano, che riapre al traffico veicolare grazie all’intervento della Provincia di Cosenza che ha inteso onorare la richiesta dei territori interessati alla rete dei collegamenti fra la zona ionica e l’area del Pollino e in particolare con lo svincolo autostradale di Frascineto. La strada era interrotta dal km. 0+200 al km. 4+500 circa, quasi la totalità di un’arteria che in totale conta 6 km. carrabili.

Un intervento importante, realizzato grazie all’immediato interessamento del Presidente Succurro che già pochi mesi dopo il suo insediamento, a ridosso dell’estate 2022, ha effettuato un attento sopralluogo sul posto insieme al Dirigente del Settore Viabilità Gianluca Morrone e ai funzionari preposti. Proprio in quell’occasione il Presidente della Provincia assunse un impegno concreto, oggi mantenuto in tempi celeri.

Per Rosaria Succurro, evidentemente soddisfatta del risultato raggiunto, “è la dimostrazione dell’attenzione che come Provincia di Cosenza riserviamo al territorio e alle sue esigenze. Nello specifico parliamo di un intervento chiesto dai territori dopo anni di interruzione, richiesta per la quale ci siamo prodigati per migliorare la rete viaria di una zona racchiusa in un luogo così bello qual è il Pollino”.

“La risoluzione arriva dopo soli dieci mesi, perché è nostro preciso impegno risolvere i problemi, a maggior ragione se riguardano la viabilità che impatta sia sul piano della sicurezza che su quello della crescita socio-economica di una comunità per la quale l’isolamento diventa nemico dello sviluppo. Sottolineo difatti che la Civita-Cassano, oltre ad essere una importante arteria di collegamento, è una strada panoramica dalla bellezza mozzafiato che meritava di essere restituita alla comunità e al turismo”.

L’Ing. Gianluca Morrone, dirigente del Settore Viabilità, ha fornito assicurazioni in merito agli ultimi interventi, propedeutici alla riapertura: “al momento ci sono già i nostri operatori sulla S.P. 164, che stanno tagliando l’erba e facendo le ultime rifiniture. Abbiamo inserito sulla strada anche un sistema di monitoraggio per verificare se il versante subisce dei movimenti e pertanto, per preservare le condizioni di sicurezza degli automobilisti, abbiamo applicato le strisce gialle sull’asfalto. Appena sarà concluso il monitoraggio, applicheremo le strisce bianche”.

I lavori hanno riguardato il montaggio delle barriere guard-rail, la sistemazione dei tombini con montaggio delle griglie, la canalizzazione delle acque superficiali e la realizzazione del manto di bitumazione, per un importo complessivo di 150 mila euro.