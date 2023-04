Accade nel cosentino: inaugurata oggi la sp164 Civita-Cassano | FOTO

StrettoWeb

“Con grande soddisfazione stamattina insieme al sindaco Papasso e all’assessore Gianluca Gallo abbiamo inaugurato la strada provinciale n. 164 Civita-Cassano, che riapre al traffico veicolare dopo una lunga chiusura. Oggi è una giornata di festa per queste due comunità ma per l’intero versante Ionio-Pollino che annovera importanti bellezze paesaggistiche che vanno dai laghi e scavi di Sibari sino al Parco Nazionale del Pollino”. Lo dichiara Rosaria Succurro, Presidente della Provincia di Cosenza

“L’impegno che avevamo assunto al riguardo nell’estate del 2022 è stato onorato in tempi celeri, perché non può esserci sviluppo e crescita di una comunità se è isolata e priva di arterie di comunicazione all’altezza di questo nome. Non importano le primogeniture sulle opere che si vanno a realizzare, ma la cosa più importante è che abbiamo restituito alle comunità di Civita e di Cassano un’arteria molto importante che diminuisce i tempi di percorrenza e soprattutto riporta sicurezza stradale ai territori”.

“La strada è quindi da oggi nuovamente al servizio delle comunità e dei turisti, – conclude Succurro- che potranno nuovamente godere di un panorama splendido. Un passo in più per il sostegno del turismo dei nostri borghi. Su questo territorio abbiamo intercettato finanziamenti superiori ai 5 milioni tra edilizia scolastica e Viabilita per opere che vedranno la loro realizzazione già dai prossimi mesi”.