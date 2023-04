Corrireggio 2023, parola ai reggini: bagno di folla sul Lungomare, corre anche un cane! | INTERVISTE

StrettoWeb

Manca ormai pochissimo all’inizio della Corrireggio 2023 previsto per le 10:45 di quest’oggi, martedì 25 aprile. La Festa della Liberazione, a Reggio Calabria, è tradizionalmente dedicata alla famosa maratona che quest’anno festeggia ben 40 anni!

StrettoWeb è andato a curiosare in via Marina per tastare gli umori e le sensazioni dei partecipanti alla corsa e dei semplici spettatori: tanti sorrisi, voglia di sport e c’è chi proverà anche a fare risultato!

Le emozioni dei reggini prima della Corrireggio 2023!