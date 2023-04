Il disastro del Campo Coni, dal podio della Corrireggio l’appello al Sindaco: “servono strutture all’altezza”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Se collaboriamo tutti insieme, questo palcoscenico può ospitare i Campionati Italiani”. Domenico Focà, terzo classificato alla Corrireggio 2023, non ha dubbi sulle potenzialità di Reggio Calabria. Secondo l’atleta della Cosenza K42 in riva allo Stretto andrebbe valorizzato il running come “volano di turismo” per la città intera.

“Sappiamo che c’è un movimento turistico che segue il running, tante famiglie viaggiano, diverse città propongono dei pacchetti affinchè atleti e famiglie possano usufruire delle bellezze delle città che ospitano le manifestazioni“, spiega.

Mancano però le strutture adeguate. “Vorrei sensibilizzare anche il Sindaco: ci alleniamo in una condizione non molto buona, a causa del Campo Coni che necessita di un intervento di riammodernamento dagli anni 80. – aggiunge Focà – Non lo dico per me, che ormai ho una certa età, ma ne possono usufruire i giovani e i bambini: sarebbe un punto di aggregazione per la città”.

Corrireggio 2023, Domenico Focà 3° classificato: "invito il Sindaco a rilanciare la corsa reggina"