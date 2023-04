Corigliano-Rossano, visita inaspettata a Pasquetta: entra in casa e trova un ladro

StrettoWeb

Quando gli ospiti non sono graditi: è sucesso ieri mattina, giorno di Pasquetta, in una villetta estiva a Schiavonea, frazione di Corigliano-Rossano. La proprietaria Lucrezia, insegnante in pensione, ha fatto visita alla sua villetta estiva, forse per trascorrere una giornata di relax, ma ad accoglierla non c’erano solo il sole e il mare, ma anche un ospite indesiderato. La donna, infatti, si è sfogata su Facebook circa l’accaduto, raccontando di essere in procinto di entrare ma, alla disattivazione dell’allarme, ha avvertito un’ombra dietro le spalle che le ha sfilato la borsa dalle mani e si è dileguata.

Un atto persecutorio, secondo quanto riporta Lucrezia, che non è nuova a questo tipo di accadimenti: la signora infatti, sempre tramite Facebook, aveva parlato di uno scippo subito lo scorso ottobre, questa volta in Via Nazionale a Corigliano. Il ladro però, dopo 4 giorni d’indagini, era stato individuato ed arrestato. Speriamo ora che la giustizia segua il medesimo corso e ritrovi il colpevole.