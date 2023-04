Corigliano-Rossano: Stasi presenta il nuovo progetto per la scuola Ariosto

StrettoWeb

“Prende forma un altro progetto dell’amministrazione, questo atteso da decine di famiglie”. È quanto comunica il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi. “Nei giorni scorsi, infatti, è stato finalmente consegnato al Comune il progetto per la nuova scuola Ariosto. Le tavole che vedete sono state estratte direttamente dagli elaborati progettuali. Come ricorderete, non appena insediati ci siamo trovati di fronte a questo problema, e con un finanziamento di alcune centinaia di migliaia di euro, che però non erano sufficienti per realizzare una scuola moderna e sicura. Ci siamo dati da fare, ed abbiamo dato priorità a questo plesso, intercettando nel 2021 un finanziamento di 2,6 milioni di euro per realizzare la nuova scuola”.

Continua poi il primo cittadino: “La procedura prevedeva poi la realizzazione di un concorso di idee, gestito dal Ministero dell’Istruzione, il cui risultato è quello che vedete: una scuola con ampi spazi, a consumo di energia zero, fatta di materiali ecosostenibili, terrazzamento verde, con zone modulari che potranno adeguarsi alle esigenze dell’Istituto. Una scuola moderna, bella, sostenibile: quella che avremmo voluto consegnare subito alla comunità ma che ci siamo resi conto di non poter realizzare subito e – ormai sapete cosa penso – abbiamo preferito lavorare ed aspettare per arrivare al risultato definitivo. Ora che il Ministero ci ha consegnato il primo livello di progettazione, procederemo velocemente fino alla gara per i lavori”.