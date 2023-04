StrettoWeb

É accaduto oggi a Corigliano-Rossano, durante un posto di blocco dei Carabinieri: l’uomo, di 39 anni e residente in zona, è stato tratto in arresto per il reato di traffico di sostanze stupefacenti. Il colpevole, seconde le prime indiscrezioni, è un ricercato europeo: su di lui infatti, pendeva un mandato di arresto internazionale emesso dal Belgio. Il 39enne è stato ora condotto nella Casa Circondariale di Castrovillari in attesa dell’estradizione.