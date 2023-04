Corigliano-Rossano: esce fuori strada con la moto e finisce in un fossato, grave 18enne

StrettoWeb

Ancora un altro terribile incidente che sconvolge la quiete dell’Alto Jonio Cosentino. Ieri pomeriggio, in località Ciminata a Rossano, un ragazzo di 18 anni è uscito fuori strada con la sua moto. Sbandando, il ragazzo è finito in un canalone adiacente, riportando purtroppo gravi ferite. Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari del 118 i che, constatando la gravità della situazione, hanno chiamato l’elisoccorso per il trasporto d’urgenza all’Annunziata di Cosenza. Sulle cause del sinistro indagano gli agenti del Commissariato di Polizia della città di Corigliano-Rossano.

Stando ai primi accertamenti, il ragazzo avrebbe deciso di fare un giro con la sua moto nell’aperta campagna, per questo si è avventurato verso Ciminata. Una volta lì, forse anche per le condizioni meteorologiche avverse, il 18enne sarebbe uscito fuori strada finendo nel fossato e schiacciato dal motociclo. Da ammirare la forza con il quale, nonostante le lesioni, sia riuscito ad avvisare i soccorsi. Al momento è ancora ricoverato e si trova in prognosi riservata.