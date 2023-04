Corigliano-Rossano: finanziamento di un milione di euro per la gestione dei rifiuti

StrettoWeb

Lo scorso giugno, il Mite aveva varato i decreti per l’adozione di una strategia nazionale per l’economia circolare e l’approvazione del programma nazionale per la gestione dei rifiuti nell’ambito del Pnrr, due le misure adottate, per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e per l’ammodernamento di quelli esistenti, per progetti relativi a raccolta differenziata, impianti di riciclo e iniziative “flagship” per le filiere di carta e cartone, plastiche, RAEE e tessili. Il comune di Corigliano-Rossano ha presentato una sua progettualità, risultata tra le proposte ammesse a finanziamento dal Ministero, per una cifra intorno al milione di euro.

Il progetto del Comune di Corigliano-Rossano, diviso in due parti per una prevede un intervento integrato complesso, con la realizzazione di due Centri di raccolta per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.). La dislocazione dei centri di raccolta previsti nell’area a nord e nell’area turistica andrà a servire e mitigare il rischio di abbandoni e delle micro-discariche abusive.

La seconda parte prevede l’acquisto di strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali. Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità estesa del produttore.

“Con Decreto del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente, Corigliano-Rossano è stato destinatario di un altro milione di euro finalizzato ad interventi per il miglioramento della gestione dei rifiuti – dichiara il sindaco Flavio Stasi – In particolare, il progetto che avevamo proposto mira a realizzare nuovi centri di raccolta nelle zone maggiormente scoperte, ed in particolare nell’area nord della città, dove era presente solo il centro di raccolta di Contrada Bonifacio”.

“Grazie a questo progetto finanziato potremo realizzare altri due centri di raccolta, belli e moderni, con i quali favorire i cittadini ed aiutarli a farci tenere pulita la città. Inoltre, il finanziamento prevede l’acquisto di innovativi centri di raccolta mobile che potranno essere usati in zone specifiche e nei periodi critici. Un altro milione di euro di fondi a valere sul PNRR intercettati per la nostra città: stiamo sfruttando al massimo ogni occasione utile per migliorare la qualità della vita nella nostra città”, conclude il primo cittadino.