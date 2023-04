Corigliano-Rossano: evade dai domiciliari per minacciare di morte la madre, 24enne arrestato

StrettoWeb

Una storia che ha del surreale, quella accaduta qualche giorno fa nella città di Corigliano-Rossano. Un giovane pregiudicato, già agli arresti domiciliari per tentato omicidio nel maggio scorso, è riuscito ad evadere dalla detenzione domiciliare. La vicenda, già solo con questi particolari, sembra incredibile. Ma è il motivo dell’evasione a renderla surreale: il 24enne è fuggito ai controlli per raggiungere la casa della nonna materna in contrada Apollinara, nella frazione di Corigliano, dove abita anche la madre. Il giovane quindi, avrebbe fatto irruzione nell’abitazione con una pistola, minacciando di morte il genitore. La donna, fortunatamente, è riuscita a fuggire e a salvarsi, mentre il ragazzo è stato arrestato e condotto nel carcere di Castrovillari.