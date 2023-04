Paura a Corigliano-Rossano: auto in fiamme nella notte

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

L’anonima incendi ha colpito ancora, o almeno così pare stando alle ultime indiscrezioni. Ennesima nottata di fuoco a Corigliano-Rossano, con una vettura che è andata in fiamme intorno alle 2 di questa mattina. L’incendio è avvenuto nella zona di Rossano, nel quartiere Petra in via Cilea. Ad andare a fuoco una Fiat Croma parcheggiata sul posto, mentre non si registrano danni alle vetture adiacenti. Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. Presente anche una pattuglia dei Carabinieri che non escludono l’ipotesi dolosa.