Corigliano-Rossano: aggredisce la madre per soldi, 20enne finisce in carcere

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La trsite vicenda è avvenuta ieri sera, nel centro storico di Corigliano, dove un 20enne della zona ha litigato violentemente con la madre. Quest’ultima si era rifutata di dargli dei soldi e il giovane, furioso, la ha aggredita. Sul posto sono quindi intervenuti i Carabinieri della Stazione Locale i quali, una volta all’interno dell’abitazione, sono stati anch’essi aggrediti con calci e pugni. Per uno degli agenti si è reso necessario il trasporto in Pronto Soccorso a Corigliano. Il ragazzo è finito in manette – per lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale – ed è stato condotto nella Casa Circondariale di Catrovillari.