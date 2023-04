Corigliano: tutte le iniziative per i festeggiamenti di San Francesco di Paola

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La festa del 25 aprile a Corigliano nasce per ringraziare San Francesco di Paola, per aver salvata dalla catastrofe del terribile terremoto del 1836. “In origine – come ricorda Martino Rizzo – i festeggiamenti a Corigliano in onore di San Francesco si tenevano il 14 luglio di ogni anno. Anche in quel caso come ringraziamento al Santo in occasione di un evento sismico”. Poi ci fu il secondo del 25 aprile 1836: “a Corigliano non si ebbero a deplorare vittime – scriveva il compianto padre Rocco Benvenuto – ma solo qualche ferito e lesioni più o meno gravi agli edifici. In tutto ciò, i coriglianesi videro l’intervento del loro Santo Patrono e stabilirono di ricordare l’avvenimento con la festa di ringraziamento del 25 aprile”. 6 giorni tra fede e devozione, intrattimento e musica. Organizzati dal Comitato religioso, Commissione Festa, Ordine dei Minini e comune di Corigliano-Rossano.

Oltre alle solenni processioni e messe, momenti di preghiera, ecco i principali eventi legati all’intrattenimento:

23 aprile ore 22, concerto di Cecè Barretta in piazza Vittorio Veneto (evento gratuito)

ore 22, concerto di in piazza Vittorio Veneto (evento gratuito) 24 aprile , ore 22.30 fiaccolata e infiorata a cura dell’associazione Coriglianesi nel Mondo. Chiuderà la giornata il lancio di un pallone aerostatico, in piazza Vittorio Veneto.

, ore 22.30 a cura dell’associazione Coriglianesi nel Mondo. Chiuderà la giornata il lancio di un pallone aerostatico, in piazza Vittorio Veneto. 25 aprile, spettacolo musicale con Radio 54 Network, ad animare la serata: Roy Paci, Emma Muscat, Francesco Baccini, Antonio Maggio e NIHA. Alle 00.30 Spettacolo Pirotecnico. (eventi gratuiti)

Attivo il servizio di navetta gratuito.