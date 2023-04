Coppa Italia, l’Inter è la prima finalista: Dimarco gela un’impalpabile Juventus

StrettoWeb

L’Inter è la prima finalista della Coppa Italia 2022-2023. Dopo l’1-1 dell’andata a Torino, con tanto di coda velenosa al termine del match fra esultanze polemiche, risse ed espulsioni, i nerazzurri si impongono 1-0 al ritorno a San Siro grazie al gol di Federico Dimarco che vale il pass per la finale.

Primo tempo a forti tinte nerazzurre. Il centrocampo della Juventus non riesce a fare filtro, le ripartenze bianconere fanno male solo in un’occasione con Kostic, la difesa soffre. Barella trova la retroguardia avversaria scoperta e serve Lautaro che ha subito l’occasione per sbloccare la gara, ma non arriva per pochissimo. Poco dopo lo stesso centrocampista ex Cagliari pesca Dimarco fra le linee, in piena area di rigore bianconera, e l’esterno batte Perin per l’1-0 che sblocca la gara. Inter pericolosa con altre due occasioni capitate a Lautaro: una alta, una neutralizzata da Perin.

Nella ripresa Allegri cestina l’idea dell’attacco senza prima punta e lancia nella mischia Milik per Kostic. La prima grande occasione però è dell’Inter: Dzeko scappa sulla linea del fuorigioco, si beve Bremer e incrocia baciando il palo per il 2-0. Ma è offside. La Juventus fatica a farsi pericolosa, l’Inter sembra averne di più: una punizione dal limite, al 73’, finisce sulla barriera e poi sui piedi di Mkhitaryan che spara a botta sicura da dentro l’area, ma trova una straordinaria risposta di Perin a mano aperta.

Nel finale l’Inter ha qualche altra occasione per arrotondare il risultato, ma il raddoppio non arriva, la Juventus sfiorisce lentamente alla distanza. Finisce 1-0: dalla sfida di domani tra Fiorentina e Cremonese verrà fuori l’altra finalista del torneo.