Coppa Italia, la Fiorentina elimina la Cremonese: Viola in finale dopo 9 anni

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Si chiude il tabellone della Coppa Italia con le due finaliste designate. La prima è arrivata dalla semifinale di ieri fra Inter e Juventus, conclusa con il successo dei nerazzurri per 1 a 0 e con il rispettivo pass per la finale. Nella serata odierna Lautaro Martinez e compagni hanno scoperto la squadra che dovranno affrontare il 24 maggio con in palio il trofeo.

Dalla seconda semifinale disco verde per la Fiorentina. Dopo 9 anni dall’ultima volta, la Viola torna in finale di Coppa Italia eliminando la Cremonese, autentica sorpresa del torneo. Dopo lo 0-2 dell’andata, alla squadra di Italiano è bastato gestire il risultato accontentandosi di un pareggio a reti bianche che è valso l’accesso alla finale.