Controlli all’Unical: uomo del vibonese in stato di fermo per droga

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Proseguono i controlli sul territorio cosentino per combattere la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il lavoro messo in atto dalle Forze dell’Ordine, coadiuvato dalla Questura, sta già dando i suoi frutti: diversi infatti gli stati di fermo emessi, a prova del buon risultato raggiunto finora. Anche oggi, dopo un controllo da parte della Polizia di Stato all’Università della Calabria, ad Arcavacata di Rende, un uomo è stato fermato per possesso di droga. Nello specifico il soggetto, originario del vibonese, è stato ritrovato con oltre 300 gr di marijuana. Durante la perquisizione inoltre, le Forze dell’Ordine hanno rinvenuto banconote di piccolo taglio, che fanno pensare a un’attività di spaccio. Il colpevole è stato quindi condotto in Questura in attesa di ulteriori accertamenti investigativi.