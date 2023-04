Ue, le congratulazioni di Fassino: “per Di Maio incarico di grande responsabilità”

StrettoWeb

“Essere inviato Ue in una regione strategica come il Golfo Persico è incarico di grande responsabilità che Di Maio, forte dell’esperienza e delle relazioni maturate alla Farnesina, ricoprirà al meglio. Ed è riconoscimento al ruolo dell’Italia nel vicino Oriente. Congratulazioni”. Lo scrive su Twitter Piero Fassino, vicepresidente della Commissione Difesa della Camera, congratulandosi con l’ex Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Un nuovo e decisivo ruolo per il leader di Impegno Civico, che ritorna alla ribalta dopo il flop nelle scorse elezioni politiche.