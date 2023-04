Dai Giochi Matematici ai concorsi, le congratulazioni dell’Ass. Nucera ai giovani reggini

StrettoWeb

“Come sempre gli studenti e le studentesse reggini ci rendono orgogliosi e danno lustro alla nostra comunità“. Lo afferma Lucia Anita Nucera assessore all’Istruzione del comune di Reggio Calabria che aggiunge: “voglio esprimere i miei complimenti agli alunni e alunne degli istituti comprensivi e superiori per i risultati eccellenti che hanno conseguito e conseguiranno nelle fasi delle Olimpiadi e dei Giochi per le diverse discipline e nei Concorsi“.

L’assessore evidenzia ancora: “sono orgogliosa come sempre di tutti voi e voglio esprimere anche un ringraziamento ai dirigenti, ai docenti e ai genitori che seguono con preparazione, cura e attenzione i ragazzi. I traguardi raggiunti dimostrano come la preparazione e l’impegno siano gli strumenti essenziali per accrescere la propria cultura e diventare futuri cittadini consapevoli e attenti.

La scuola deve essere un punto di riferimento per i giovani per la crescita umana e didattica. Il personale scolastico con in testa i dirigenti, con dedizione e passione, trasmettono contenuti didattici ed insegnamenti umani agli studenti. I risultati sin qui ottenuti dalle scuole della nostra città devono rendere orgogliosa tutta la comunità reggina, perché gli studenti rappresentano un’eccellenza del nostro territorio“.