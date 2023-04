Confcommercio Reggio Calabria, i temi trattati durante il Consiglio odierno

StrettoWeb

Giornata importante oggi in Confcommercio Reggio Calabria, con i vertici nazionali Figisc Confcommercio – Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburante che hanno preso parte presso la sede di Via Zecca al Consiglio dell’Associazione, alla presenza del Presidente di Confcommercio Lorenzo Labate, del Presidente Figisc provinciale Antonino Pedà e del Presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana.

Collegato purtroppo solo da remoto l’On. Luca Squeri, Segretario della X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati, già Presidente Figisc, richiamato urgentemente a Roma da doveri istituzionali e rimasto a Reggio solo poche ore nella serata di ieri, utili a confermare l’amicizia e la vicinanza a Confcommercio ed alla Figisc Territoriale.

I vertici Figisc hanno accolto con favore l’invito ad essi rivolto dal Presidente Labate e dal Presidente Pedà svolgendo a Reggio Calabria un incontro dell’Ufficio di Presidenza nazionale e partecipando nella mattinata del 28 al Direttivo dell’Associazione. Incontro che, come evidenzia Labate “al di là degli importanti temi trattati in seno al Consiglio, è motivo di orgoglio per la nostra Organizzazione, per i nostri associati, per tutto il territorio ed è una attestazione del buon lavoro svolto e di stima all’amico Nino Pedà che con la nota esperienza e saggezza è guida affidabile per gli operatori del comparto reggino”.

Caro energia, sicurezza, analisi della grave crisi della categoria, scenari possibili dopo la firma del decreto sul cartello del “prezzo medio” e l’entrata in vigore del decreto trasparenza, l’aumento delle accise, il nuovo ruolo delle rappresentanze dei gestori al centro del partecipato confronto cui ha partecipato anche il Presidente della CCIAA Tramontana, con il Presidente Bearzi ed il Segretario Paolo Uniti ad illustrare “il poderoso lavoro svolto negli ultimi mesi dalla Federazione ai tavoli ministeriali e le proposte già formalizzate per restituire dignità e valore ad un comparto che da anni è in sofferenza, azzoppato da diffusa illegalità, ricorso al dumping contrattuale con pratiche da “caporalato petrolifero”, polverizzazione, frammentazione e sovradimensionamento della rete, marginalità gestionale divenuta nel corso del tempo insufficiente a garantire gli equilibri economici delle imprese di gestione delle aree di servizio in ragione del calo degli erogati”.

La presenza di Bearzi, Uniti, Squeri assieme al Presidente Labate ed al Presidente Tramontana ha avuto come importante ed emozionante seguito il riconoscimento offerto dalla Categoria allo storico Presidente Figisc Reggio Calabria e vice presidente Figisc nazionale Nino Pedà. “Sono particolarmente felice di essere presente a Reggio Calabria – ha dichiarato Bearzi – per conoscere da vicino la squadra Confcommercio e la squadra Figisc. Ancor di più è un piacere cogliere l’occasione per consegnare un segno di amicizia a nome di tutta Figisc-Confcommercio a Nino Pedà, preziosa risorsa del mondo dei Gestori Impianti di Carburante, da sempre presente, attivo e propositivo nel ruolo di collante e di cucitura tra il territorio ed il livello nazionale. Soprattutto, caro amico al quale va il riconoscimento della Categoria e mio personale per l’impagabile lavoro che continua a svolgere con l’autorevolezza e l’equilibrio che da sempre contraddistinguono il suo operato”.

Dispiaciuto per la necessaria veloce ripartenza da Reggio Calabria, l’On. Squeri. “Purtroppo – dice Squeri – il decisivo voto alla Camera sullo scostamento di bilancio ed i doveri da deputato che richiedono la mia presenza in Parlamento, non mi hanno consentito di rimanere con voi stamattina all’incontro in Confcommercio. Incontro ancora più importante perché avrei voluto consegnare personalmente all’amico Nino Pedà la targa riconoscimento per l’impegno speso in tanti anni trascorsi nella famiglia Figisc. Ma – conclude Squeri – tornerò presto a Reggio Calabria per dedicare le giuste attenzioni ad un territorio importante. L’appuntamento è solo rinviato”.