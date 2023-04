Conclusi i congressi provinciali di NSC Calabria, tutti uniti verso quello Regionale

StrettoWeb

In questi giorni si sono conclusi i Congressi provinciali calabresi del Nuovo Sindacato Carabinieri, una realtà sempre più presente che dà voce ai Carabinieri per tutelarne i Diritti.

I congressi si sono svolti su tutto il territorio calabrese, dando voce ai propri iscritti in modo democratico e partecipato che hanno eletto i loro rappresentanti provinciali che affronteranno le tematiche sindacali per migliorare le condizioni dei lavoratori con le stellette della benemerita.

“Possiamo affermare con orgoglio – si legge in una nota della Segreteria Regionale di NSC Calabria – che il nostro sindacato ad oggi è stato l’unico in Calabria a selezionale i propri dirigenti attraverso libere elezioni democratiche, in linea con la nostra filosofia di pensiero che ripudia sistemi “grigi e clientelari” che hanno caratterizzato fino ad oggi la rappresentanza militare, il cosiddetto sindacato giallo finanziato dall’amministrazione e affiancato ai quadri dirigenti, che tra pochi mesi sarà finalmente e definitamente abrogata”.

Con votazione democratica sono stati eletti all’unanimità per la prima volta i componenti della Segreteria Provinciale Reggio Calabria NSC – Nuovo Sindacato Carabinieri: Vincenzo Michele Sperlinga (Segretario Generale Provinciale), Domenico Iannello (Segretario Generale Provinciale Aggiunto), Mario Parisi (Segretario Provinciale), Orazio Zambeletti (Segretario Provinciale), Raffaele Guerriero (Segretario Provinciale), Daniele Scaglione (Segretario Provinciale) e Marco Ingrosso (Segretario Provinciale).

Nel primo congresso Provinciale di NSC Catanzaro è stata eletta la segreteria provinciale con i dirigenti, Domenico Danilo Galeone (Segretario Generale Provinciale), Gennaro Simone Binanti (Segretario Generale Provinciale) e Vito Badalamenti (Segretario Provinciale).

Le elezioni congressuali provinciali NSC di della provincia di Crotone hanno confermato Giuseppe Vizziello (Segretario Generale Provinciale) affiancato da Leonardo Costantino (Segretario Generale Provinciale Aggiunto) alla guida della sede provinciale del sindacato.

La segreteria provinciale NSC di Vibo Valentia, negli ultimi mesi diventata punto di riferimento per i colleghi del territorio vibonese, ha ricevuto il voto unanime degli iscritti e che hanno eletto Rocco Valotta (Segretario Generale Provinciale), Danilo Marramao (Segretario Generale Provinciale Aggiunto), Donato Orlando (Segretario Provinciale) e Francesco Maida (Segretario Provinciale).

Per rappresentare la segreteria provinciale di Cosenza, attualmente commissariata, è stato nominato Davide Lombardo, segretario generale regionale aggiunto di NSC Calabria.

Oggi 28 aprile 2023 tutti i dirigenti provinciali eletti saranno chiamati ad eleggere la guida della segreteria regionale Calabria nel corso del Primo Congresso Regionale NSC Calabria che si svolgerà a Lamezia Terme, dove verranno messi sul tavolo dei lavori i problemi che ogni giorno i carabinieri affrontano sui luoghi di lavoro, studiando proposte concrete per migliorare il loro benessere.