Concerto di Shiva a Reggio Calabria: ATAM fornirà il servizio navetta | INFO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

L’azienda di trasporti pubblici Atam d’intesa con la direzione del Top Club ha scelto di istituire un servizio navetta straordinario per trasportare i ragazzi al “Top Club” di Reggio Calabria in occasione dell’evento previsto per sabato 22 aprile che vedrà ospite l’artista “Shiva”, promosso da Top Club, Mil Media e Yolo events.

L’iniziativa nasce dalla volontà di invitare i giovani ad utilizzare i mezzi pubblici anche di notte evitando gli spostamenti con i propri mezzi, così da viaggiare in sicurezza, ma anche rispettando l’ambiente con una scelta più ecosostenibile.

Il servizio navetta garantito da Atam, sarà disponibile per i giovani della città di Reggio Calabria e delle tante persone provenienti dalla provincia e dalla regione che desiderano partecipare all’evento parcheggiando in centro città.

Il servizio navetta sarà in funzione per tutta la notte con i seguenti orari:

Andata: Stazione Centrale di Rc a Top Club ore:

21:30

22:00

22:30

Ritorno da Top Club a Stazione Centrale di Rc ore:

02:00

02:30

03:00

Il costo sarà di 2 euro a tratta, quindi 2 € all’andata e 2 € al ritorno. Con questa modalità tutti i ragazzi possano avere la possibilità di partecipare all’evento.