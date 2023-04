Comunali Siracusa, Schifani: “Bandiera? Tavolo di Centrodestra ha detto no”

StrettoWeb

Il presidente della Regione Renato Schifani, al termine di un convegno a Palermo, spiega quanto accaduto a seguito dell’autosospensione di Edy Bandiera, esponente di Forza Italia a Siracusa ed ex assessore regionale all’Agricoltura, dopo il dissenso ricevuto dal tavolo regionale di Centrodestra: “non c’è cosa peggiore di quando un responsabile di partito si innamora dell’idea di essere candidato della coalizione. Il coordinatore di Forza Italia in Sicilia, Marcello Caruso, ha portato il nome di Edy Bandiera al tavolo del centrodestra, che ha risposto di ‘no’ alla sua candidatura. Per cui Caruso ha dovuto lavorare su altri nomi”. Ha poi aggiunto il Presidente: “Per il resto, andiamo avanti con il tavolo che ha chiuso l’accordo in tre città su quattro. Rimaniamo fiduciosi su Catania, dove sono certo che lo stop alla corsa amministrativa di Enzo Bianco determinerà un’accelerazione del centrodestra per la determinazione di un candidato unitario a Catania”.