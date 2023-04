Comunali in Friuli Venezia Giulia: al via lo spoglio, occhi puntati su Udine

StrettoWeb

Concluso lo spoglio delle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia al via quello delle comunali. Alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale è stato confermato nettamente il leghista Fedriga alla guida della regione del Nord.

Tutti i comuni al voto in cui è iniziato lo spoglio: Udine, Sacile, Brugnera, Cavasso Nuovo, Faedis, Fiume Veneto, Fiumicello Villa Vicentina, Fogliano Redipuglia, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Lauco, Martignacco, Polcenigo, San Daniele del Friuli, San Giorgio della Richinvelda, Sauris, Sequals, Spilimbergo, Talmassons, Tavagnacco, Treppo Ligosullo, Valvasone Arzene, Vito d’Asio e Zoppola.