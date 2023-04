Colta da infarto sul treno: cardiologo calabrese a bordo le salva la vita

StrettoWeb

Basta poco e, in un attimo, tutto può cambiare. A volte, a salvarci la vita, sono solo le persone giuste al momento giusto. E, sicuramente, deve averlo pensato anche la donna che viaggiava sul treno quando è stata colta da infarto. L’episodio è successo il 31 marzo scorso, nel vagone del mezzo che viaggiava sulla tratta Salerno Roma. A sentirsi male una donna di Reggio Calabria, la quale si è accasciata a terra per un malore. Ad intervenire, la persona giusta al momento giusto: il Dott. Giuseppe Colangelo infatti, si trovava su quello stesso treno ed è entrato subito in azione per salvare la signora. Il cardiologo lametino ha immediatamente effettuato manovra di soccorso, le ha somministrato una cardioaspirina e, con l’ausilio del defibrillatore semiautomatico, è riuscito a salvare la donna. I soccorsi intanto erano già stati allertati e, arrivati sul posto, hanno preso in carico la povera donna che, ne siamo certi, sarà pienamente riconoscente al dottore.