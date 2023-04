Cocaina sequestrata in mare, Salvini: “straordinaria operazione della Gdf”

StrettoWeb

“Oggi al largo della Sicilia, uno dei più grandi ritrovamenti di sostanza stupefacente mai effettuato in Italia. Complimenti alla Guardia di Finanza per questa straordinaria operazione: contro ogni droga e per la vita, sempre e comunque“. E’ quanto dichiarato dal vice premier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini su Twitter in merito all’operazione svolta dalla Guardia di Finanza. I militari della Fiamme Gialle hanno sequestrato due tonnellate di cocaina che galleggiavano al largo della Sicilia. Il valore di mercato della sostanza stupefacente è stato quantificato in 400 milioni di euro.