Classifica Giro di Sicilia, tanta Italia in top 10 dopo la 1ª tappa: è subito duello Ulissi-Caruso?

Si è concluso alquanto velocemente la prima tappa del Giro di Sicilia 2023. Forte l’andatura dei ciclisti, con vento favorevole sulla costa sicula, nella tappa inaugurale che da Marsala ha guidato la carovana fino al traguardo finale di Agrigento. Vittoria a sorpresa per il giovane Finn Fisher-Black che ha sfruttato al meglio il lavoro dell’UAE Team Emirates ottenendo il successo di tappa (primo della sua giovane carriera).

Il giovane gregario ha ottenuto il benestare del compagno di squadra Diego Ulissi, uno dei principali favoriti della corsa, che ha chiuso sul terzo gradino del podio alle spalle di Vincenzo Albanese e davanti a Damiano Caruso, campione in carica. Chissà che non possa prospettarsi, per il successo finale, un interessante duello tutto italiano fra Ulissi e Caruso. Da tenere d’occhio anche Alexey Lutsenko 5° e Rafal Majka 12° ma arrivati tutti con lo stesso tempo sul traguardo.

Classifica Generale Giro di Sicilia

Finn Fisher-Black 3’H 24′ 07” Vincenzo Albanese 8” Diego Ulissi 8” Damiano Caruso 8” Alexey Lutsenko 8” Valerio Conti 8” Thomas Presenti 8” Lennert Teugels 8” George Bennett 8” Kobe Goossens 8”