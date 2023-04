Clamoroso sul treno Torino-Reggio Calabria di Italo: una bestemmia scatena panico e violenze, “io sconvolta e impietrita”

StrettoWeb

La testimonianza di una passeggera che a bordo del treno Torino-Reggio Calabria di Italo ha assistito ad una brutta disavventura.

“Mi trovo spesso in viaggio e tra i tanti disguidi e disservizi che possono verificarsi, oggi voglio raccontarvi quanto mi é accaduto Sabato 22 aprile 2023. Mi trovo sul treno ad alta velocita Di ITALO, sulla tratta che da Torino porta a Reggio di Calabria, il viaggio é lungo, la stanchezza ormai si fa sentire e nella carrozza dove viaggio sono presenti famiglie con al seguito bimbi ormai altrettanto esausti. Piccoli pianti e schiamazzi dei bambini si mischiano alle lamentele di qualche “impaziente passeggero” e creano le circostanze per qualche parola di troppo come una “bestemmia”, innescando conseguentemente un forte diverbio tra i presenti. Attimi di panico e frasi violente creano non poco scompiglio ed io mi ritrovo ad assistere sconvolta ed impietrita. Fortunatamente a bordo c é un servizio di Vigilanza e Guardie Giurate della FULL SERVICE e solo grazie al tempestivo intervento hanno pazientemente riportato alla calma i passeggeri permettendo che viaggiassimo sereni. Carinissimo anche il servizio degli Assistenti di Bordo che hanno immediatamente dimostrato vicinanza ed ausilio. Questa esperienza mi porta a riflettere su quanto sia stato non solo impeccabile l’intervento ma altrettanto preziosa la presenza della vigilanza, fondamentale servizio a bordo dei convogli per viaggiare in tutta sicurezza. Mi sono sentita al sicuro”.

