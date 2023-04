Città dell’Olio, Versace consegna la bandiera per l’ingresso ufficiale di San Pietro Maida

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, in qualità di membro della giunta dell’associazione Città dell’Olio, ha consegnato la bandiera del sodalizio al sindaco di San Pietro a Maida, Domenico Giampà, sancendo l’ingresso ufficiale del Comune catanzarese nella realtà che riunisce oltre 400 Enti e città a vocazione olivicola in tutta Italia. Nel corso del primo “Festival dell’olio”, organizzato nell’auditorium “Aiello” di San Pietro a Maida, Versace è intervenuto ringraziando l’amministrazione Giampà e, soprattutto, “quanti, quotidianamente, fanno enormi sacrifici fra gli oliveti per diffondere alta qualità sulle tavole italiane. Il loro lavoro – ha detto – ci consente anche di celebrare momenti così importanti per le nostre comunità”.

“Città dell’olio – ha aggiunto – è una grande realtà sul territorio nazionale. La prossima Regione che firmerà il protocollo sarà la Calabria che, di fatto, entrerà a pieno titolo nell’associazione. Un aspetto squisitamente formale, considerato che, ormai da parecchi anni, siamo presenti nelle fiere più importanti dove “Città dell’olio” illustra le novità di settore. Oggi – ha aggiunto – celebriamo un bellissimo ingresso. San Pietro a Maida è il 18° Comune calabrese che riceve la bandiera e la spilla d’oro dell’associazione”.

“Segno di una vivacità fondamentale dei nostri enti locali che, in questo modo, stanno provando a raccontare una Calabria diversa. Dunque, bisogna continuare a puntare su quello che sappiamo fare meglio: l’agricoltura ed il turismo. Lo si sta facendo a 360 gradi, facendo rete con le istituzioni e provando a cambiare una narrazione ricca di pregiudizi e sovrastrutture. Se la Calabria registra un +8,4% di presenze sul territorio – ha concluso Versace – è merito di tutti”.

“Insieme all’assessore regionale Gianluca Gallo, cui va il mio ringraziamento, stiamo dando una forte accelerata sullo sviluppo di settori chiave come il vinicolo e l’olivicolo, cercando di mettere in rete aziende che, spesso e volentieri, si parlavano a stento. Solo l’unione fa la forza e l’esempio che arriva da San Pietro a Maida e da ogni realtà impegnata nella Città dell’Olio, oltre ad essere un buon auspicio, è il modo più efficace per comprendere come la strada intrapresa sia quella giusta”.