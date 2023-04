CISL: arriva il convegno “Le sfide del PNRR in provincia di Cosenza”

StrettoWeb

“Nuove generazioni. Territori. Comunità. Le sfide del PNRR in

provincia di Cosenza” è il tema di grande attualità e straordinaria rilevanza per la crescita, oggetto di un convegno che la CISL di Cosenza ha organizzato per mercoledì 19 aprile, alle ore 9.30, nell’Auditorium “Giovanni Paolo II” dell’Istituto di Istruzione Superiore “Todaro- Cosentino” di Rende. Dopo il saluto del Dirigente scolastico dell’Istituto ospitante, Alisia Rosa Arturi, e di una rappresentante degli studenti, i lavori saranno aperti dalla relazione del Segretario Generale della CISL provinciale, Giuseppe Lavia.

Seguiranno gli interventi del Presidente di Confindustria Cosenza, Fortunato Amarelli; del Segretario Generale della Camera di Commercio di Cosenza, Erminia Giorno; del Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro; del Segretario Generale della CISL Calabria, Tonino Russo; del professor Vincenzo Fortunato, Direttore SSAP UNICAL; dell’Assessore allo Sviluppo economico della Regione Calabria, Rosario Varì. Concluderà il Segretario Confederale della CISL nazionale, Ignazio Ganga.

“In una fase in cui esprimiamo forte preoccupazione per le criticità emergenti nella messa a terra degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l’iniziativa della CISL di Cosenza – dichiara il Segretario Generale dell’organizzazione, Giuseppe Lavia – servirà a metterà a fuoco lo stato dell’arte e la necessità di unire gli sforzi e le energie per superare le difficoltà e accelerare i processi per l’utilizzo delle risorse”.