Cinquefrondi: auto ribaltata in centro, paese nel caos | LIVE

Un grave incidente stradale si è verificato poco fa in pieno centro storico a Cinquefrondi, comune della provincia di Reggio Calabria. Il sinistro è stato precisamente in Via Regina Elena e dalle prime ricostruzioni sembra sia stato autonomo in quanto un’auto ha finito la propria corsa ribaltata ed è stata raddrizzata dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto. Presenti anche i soccorritori del 118 e i Carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto ed effettuando i rilievi del caso. Al momento la viabilità all’interno del paese è completamente bloccata.