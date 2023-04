Chiusura del ponte sul torrente Mela: è il caos sulla statale 113

StrettoWeb

E’ stata una domenica di traffico infernale sulla statale 113 in provincia di Messina che ha procurato enormi disagi. Il tutto è creato dalla chiusura del Ponte sul Torrente Mela.“La chiusura del ponte di Calderà ha gettato nel panico la comunità Milazzese e Barcellonese. Ancora oggi assistiamo al rimpallo delle responsabilità tra amministratori che cercano di mettere le pezze ai danni procurati all’intera comunità”. Ad affermarlo i consiglieri comunali di minoranza Lorenzo Italiano, Damiano Maisano, Alessio Andaloro e Giuseppe Crisafulli i quali comunicato di essersi rivolti al prefetto “affinché intervenga per attivare e mettere in campo soluzioni per creare una viabilità alternativa e togliere dell’isolamento il rione di Bastione. I due Sindaci con i relativi staff dovevano seguire da subito le procedure e attivarsi per mettere in campo azioni alternative senza aspettare che si arrivasse a questa situazione assurda e anche drammatica. Siamo stanchi dei soliti comunicati stampa pieni cure palliative, fino ad oggi immobili e impassibili alla decisione della chiusura del Ponte, senza mai fermarsi con tempestività nemmeno un momento a pensare che quell’arteria serve una comunità di oltre 100 mila persone. Due comunità, quella di Milazzo e Barcellona, che si reggono a vicenda per i tanti servizi comuni come l’Ospedale, il Tribunale, l’Agenzia Territoriale delle Entrate, i Vigili del fuoco, il servizio 118 e così tanti altri. Non solo ma anche un’economia che trova beneficio dai tanti cittadini che preferiscono e affollano ristoranti e luoghi d’intrattenimento Milazzese. Oggi il traffico veicolare in entrata e in uscita è stato deviato e concentrato esclusivamente sulla SS113, causando problemi enormi alla comunità. Un traffico infernale con l’aggravio inoltre dei mezzi dei comuni della Valle del Mela. Si procede solo a passo d’uomo e per percorrere un tratto di poche chilometri ci si impiega, tra andare o venire da Barcellona, almeno 1 ora e mezza”.