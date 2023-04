Chi sono i più ricchi al mondo? La nuova classifica di Forbes: in Italia comanda sempre Ferrero

StrettoWeb

Forbes ha stilato la nuova classifica sugli uomini più ricchi al mondo. C’è un nuovo personaggio al comando: Bernard Arnault, patron della multinazionale del lusso Lvmh e proprietario di marchi come Louis Vuitton, Christian Dior e Tiffany. Dopo di lui, Elon Musk e Jeff Bezos a completare il podio. Nella Top Ten entrano anche, tra gli altri, Bill Gates, Warren Buffett e Michael Bloomberg. Non ci sono italiani tra i primi 10, ma il primo nel nostro paese è sempre Giovanni Ferrero. Di seguito la classifica dei più ricchi al mondo e in basso quella degli italiani.

La classifica degli uomini più ricchi al mondo

Bernard Arnault e famiglia

Patrimonio: 211 miliardi

Fonte di ricchezza: Lvmh Elon Musk

Patrimonio: 180 miliardi

Fonti di ricchezza: Tesla, SpaceX Jeff Bezos

Patrimonio: 114 miliardi

Fonte di ricchezza: Amazon Larry Ellison

Patrimonio: 107 miliardi

Fonte di ricchezza: Oracle Warren Buffett

Patrimonio: 106 miliardi

Fonte di ricchezza: Berkshire Hathaway Bill Gates

Patrimonio: 104 miliardi

Fonte di ricchezza: Microsoft Michael Bloomberg

Patrimonio: 94,5 miliardi

Fonte di ricchezza: Bloomberg Carlos Slim Helu e famiglia

Patrimonio: 93 miliardi

Fonte di ricchezza: telecomunicazioni Mukesh Ambani

Patrimonio: 83,4 miliardi

Fonti di ricchezza: varie Steve Ballmer

Patrimonio: 80,7 miliardi

Fonte di ricchezza: Microsoft

La classifica degli italiani più ricchi al mondo

Giovanni Ferrero

Patrimonio: 38,9 miliardi Giorgio Armani

Patrimonio: 11,1 miliardi Silvio Berlusconi e famiglia

Patrimonio: 6,8 miliardi Massimiliana Landini Aleotti e famiglia

Patrimonio: 6,7 miliardi Piero Ferrari

Patrimonio: 5,5 miliardi Sergio Stevanato e famiglia

Patrimonio: 5,5 miliardi Patrizio Bertelli

Patrimonio: 5,4 miliardi Miuccia Prada

Patrimonio: 5,4 miliardi Luca Garavoglia

Patrimonio: 4,1 miliardi Giuseppe De’Longhi e famiglia

Patrimonio: 3,9 miliardi