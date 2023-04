L’Inter spegne il da Luz: 0-2 al Benfica, i nerazzurri vedono la semifinale

StrettoWeb

Nuovo viaggio in Portogallo per l’Inter versione europea. Dopo aver eliminato il Porto negli ottavi di finale, i nerazzurri vogliono sbarazzarsi anche dell’altra big del calcio lusitano, il Benfica. Avversario differente rispetto ai ‘Dragoes’, molto più fastidiosi e cattivi: le ‘Aquile’ gioca un calcio tecnico e propositivo e hanno già fatto malissimo alla Juventus nel girone.

Primo tempo frizzante con occasioni da ambo le parti. Al 16’ primo brivido per l’Inter: Rafa colpisce a botta sicura dopo un errore di Dimarco, Onana risponde presente. Al 25’ Acerbi spara una cannonata dai 35 metri che sfiora la traversa e mette i brividi al da Luz. I nerazzurri sprecano qualche chance di troppo in fase offensiva, con qualche errore di misura, il Benfica reclama un rigore per un tocco di Darmian: dal Var nulla da segnalare.

Nella ripresa il Benfica prova ad aggredire, con l’ex Joao Mario in grande spolvero, ma è l’Inter a trovare il gol: cross di Bastoni dalla sinistra, Barella sbuca sul secondo palo e segna di testa il gol dello 0-1. I lusitani caricano a testa bassa, in un dèja vu del finale di Oporto l’Inter si salva dopo un batti e ribatti sottoporta con Dumfries decisivo.

L’esterno olandese, in zona offensiva, ha poi una doppia occasione respinta prima da Vlachodimos e poi da Morato. Ma l’arbitro viene richiamato al Var: c’è un tocco di mano di Joao Mario, è rigore! Lukaku, entrato da pochi minuti, sceglie l’angolino basso a destra, l’estremo difensore del Benfica intuisce ma non ci arriva, è lo 0-2 che mette in ghiaccio la gara. A tempo scaduto Onana neutralizza Ramos nell’1vs1 che chiude, definitivamente i giochi.

L’Inter è con un passo e mezzo in semifinale di Champions League, ma la gara di ritorno a San Siro, contro questo Benfica, non può essere presa con leggerezza.