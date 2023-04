Celebrato a Messina il Maiden Call per Msc World Europa

StrettoWeb

Si è svolta a Messina il 18 aprile scorso a bordo della nave Msc World Europa, la nuova ammiraglia della flotta di MSC Crociere alimentata a GNL, colosso da oltre 6mila passeggeri, la cerimonia del Maiden call che ha registrato la partecipazione delle Istituzioni e delle Autorità militari e civili del territorio . L’evento si è aperto con la proiezione di un video sulla storia di Msc , una storia di successo tutta italiana . A seguire è intervenuto per i saluti il Comandante dell’ammiraglia di Msc, il triestino Dino Sagani un capitano di quarta generazione che ha al suo attivo già la guida di molte navi da crociera Princess, tra cui Sea Princess, Sapphire Princess, Dawn Princess, Diamond Princess , Royal Princess e Regal Princess. Ad illustrare i traguardi del mondo Msc quali offrire agli ospiti nuove destinazioni e nuove opportunità per scoprire il Pianeta bellissimo ove si vive ed essere sostenibili, il Managing Director Italy MSC Cruises dott. Leonardo Massa. L’obiettivo dell’Ammiraglia che ha conseguito il primato di terzo brand crocieristico al mondo, ha dichiarato Massa, è arrivare all’anno 2050 con crociere ad impatto zero. La Divisione Crociere di Msc, è determinata a svolgere un ruolo di protezione della fauna selvatica e di sostegno alla rigenerazione degli habitat. L’Ocean Cay, l’isola privata della Compagnia nelle Bahamas, a 65 miglia a est di Miami, un tempo sito industriale per lo scavo di sabbia, è stata trasformata dalla Divisione Crociere in una riserva marina, circondata da acque cristalline che ospitano importanti specie marine e habitat corallini. Interessante il riferimento al ruolo esplicato dalla città di Messina il 16 agosto del 2020 in piena pandemia : data che ha segnato la ripartenza proprio nella città dello Stretto , di Msc, grazie ai protocolli per la messa in sicurezza degli ospiti ed un nuovo modello di business divenuto esempio per tutte le industrie e non solo quelle crocieristiche. Negli ultimi 8 mesi è stato sottolineato la Msc ha costruito tre nuove navi . La Msc World Europa, la nave piu’ green del mondo è capace di ospitare 6000 ospiti oltre 2000 persone di equipaggio. Essa è lunga 333 m e alta 68 e guarderà la Sicilia con interesse anche nel periodo invernale consentendo ai suoi ospiti di poter apprezzare le bellezze del territorio messinese .

A seguire la consegna delle targhe Msc da parte del comandante della MscWorld Europa Dino Sagani al Presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto ing. Mario Paolo Mega che ha ringraziato Msc per aver continuato ad investire nel nostro porto. Essere uno dei porti di attracco delle navi Msc oltre Genova e Napoli è una grande soddisfazione, ha concluso Mega; al Sindaco di Messina dott. Federico Basile che ha sottolineato l’aver fatto coincidere l’arrivo della nave con l’apertura del piccolo spazio di accoglienza per i turisti ai quali consentire di conoscere Messina non come città di passaggio ma per l’imponente patrimonio storico -artistico, culinario del territorio e tanto altro; alla dott.ssa Patrizia Adorno Vice Prefetto Vicario di Messina che ha definito la nuova ammiraglia di Msc una meraviglia nella “ meraviglia dello Stretto” capace di rilanciare il turismo in città; al Dott. Antonio Borrelli Vice Questore Vicario di Messina; al Capitano di fregata Antoni Ripoli comandante in seconda della Capitaneria di Porto di Messina; al Capitano di Vascello Paolo Fiorentino Comandante di MARISUPLOG Nucleo Supporto Logistico della Marina Militare di Messina; al Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina il Tenente Colonnello Francesco Falcone; al tenente colonnello Girolamo Franchetti comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Messina; al Commissario Capo dr.ssa Stefania Montò Dirigente Responsabile della polizia di frontiera; alla dott.ssa Rosalba Santino responsabile ufficio Sanità Marittima di Messina ; al Capo Pilota della corporazione Piloti Stretto Messina e Gioia Tauro, Letterio Donato ; al dott. Marco Ghiglino Port Captain Manager Rimorchiatori Augusta; al dott. Salvatore Rigano Presidente gruppo ormeggiatori e barcaioli del porto di Messina , all’ing. Ambrogio Ponterio Vice comandante dei Vigili del Fuoco di Messina; all’Avv. Silvana Paratore che nel suo intervento ha espresso ammirazione e riconoscenza ad Msc per aver contribuito a far crescere l’immagine dell’Italia nel Mondo attraverso la testimonianza di lavoro e creatività premiati con il raggiungimento da parte dell’ammiraglia di Aponte del ruolo di leader nel settore della navigazione commerciale prima e crocieristica dopo; al dott. Salvo Lo Re direttore generale Msc Sicilia Messina Cruise Terminal. La cerimonia si è conclusa con un momento conviviale al ponte 6 ed un tour guidato su Msc World Europa .